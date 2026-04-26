アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「恋愛における束縛」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】「LINEの返信が1時間以上空くと怒られて…」キッツ…！これが「別れを決断した」男女の生々しいコメントです！（図解：6枚）「束縛」が別れにつながる？調査は3月6日、交際経験のある成人男女200人（男性100人、女性100人）を対象に、