アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「恋愛における束縛」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「LINEの返信が1時間以上空くと怒られて…」キッツ…！ これが「別れを決断した」男女の生々しいコメントです！（図解：6枚）

「束縛」が別れにつながる？

調査は3月6日、交際経験のある成人男女200人（男性100人、女性100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

「恋人のどのような言動を『束縛されている』と感じますか？」と質問したところ、最も多かったのは「異性との連絡を禁止しようとしてくる」で131人（65.5％）でした。次いで、「スケジュールを全て知りたがる」（62.0％）、「何かと浮気を疑ってくる」（45.0％）、「恋人が友達と遊びに行くのを嫌がる」（42.5％）、「スマホを見ようとしてくる」（40.0％）、「SNSの投稿やフォロワーをチェックされる」（38.0％）、「LINEの返信が遅いと不機嫌になる」（33.0％）、「常に一緒にいたがる」（32.0％）の順となりました。

この結果について同社は、「相手の交友関係や行動に制限をかける言動が上位を占めており、『自由を奪われる』と感じる行為ほど束縛と認識されやすい傾向が見られました」とコメントしています。

また、「今まで恋人や自分の束縛が原因で別れたことはありますか？」と尋ねると、「ある」と回答した人は75人（37.5％）でした。男女別では、「ある」と答えた男性は37.0％、女性は38.0％で大きな差は見られず、いずれも約4割が束縛を理由とした別れを経験していることが分かりました。

同社は、「束縛は特定の性別に限らず、恋愛関係において共通のリスク要因となり得ることが示唆されます」と分析しています。

皆さんは、恋人のどんな行動を「束縛」と感じますか？ そして、束縛が原因で別れたことは……？

