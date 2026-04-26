「明治ミルクチョコレート」を模した大阪工場の巨大看板＝大阪府高槻市国民的お菓子として長らく愛されてきた明治の「明治ミルクチョコレート」（通称ミルチ）が9月、1926年の発売から100年を迎える。同商品を模した巨大看板を設置している大阪工場（大阪府高槻市）では、チョコの製造工程を見学するツアーが、連日、予約でいっぱいの人気ぶり。「チョコレートは明治」の威信をかけて、高品質をアピールしている。（共同通信＝山