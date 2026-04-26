女優齋藤飛鳥（27）が26日、インスタグラムを更新。俳優阿部寛（61）とのツーショットを公開した。「ソニー損保の自動車保険新CM『駐車場で助言する男』篇が、放送開始阿部寛さんと共演させていただきました!」と報告し、阿部とのツーショットやCM動画、花束を手にした自身のショットをアップした。続けて「車で颯爽と現れる『社員』とのやりとりに、ご注目くださいませ」と呼びかけた。身長158センチの齋藤と189センチの阿部