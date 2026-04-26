「阪神−広島」（２６日、甲子園球場）始球式にトラウデン直美（２７）が登場した。この日は川崎重工のサポーティングゲームとして行われ、トラウデン直美は同企業のＣＭなどに出演している。背番号は名前から「７０３（なおみ）」でユニホームの前には「虎」の漢字、後ろには「ＫＡＷＡＳＡＫＩ」の文字も刻まれていた。マウンドからの投球は惜しくもワンバウンドで捕手の坂本のミットへ。昨年も始球式に登板し、今回は「