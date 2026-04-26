米ハワイ大のフットボール部は25日（日本時間26日）、キッカーの松澤寛政（27）がNFLのレイダーズとドラフト外の新人として契約したと公式Xで発表した。NFL公式サイトも同日、レイダーズのドラフト外フリーエージェント契約選手として発表した。松澤は今後、キャンプなどで開幕ロースター入りを目指すことになる。フットボール世界最高峰リーグのNFLは、野球のMLB、バスケットボールのNBA、アイスホッケーのNHLを合わせた北米4大プロスポーツで唯一、過去にプレーした日本人選手がいない。

地元紙ホノルル・スター・アドバタイザーによると、松澤はレイダーズと3年のFA契約で合意に達し、保証されているのは契約金のみ。選手として登録されれば、26年の初年度最低年俸88万5000ドル（約1億4000万円）を受けとるという。代理人によると、今週末にレイダーズの新人ミニキャンプに合流し、5月4日からオフシーズンのトレーニングプログラムを開始する予定。同紙はコマンダーズ、ファルコンズ、ラムズも興味を示す中、松澤が信頼するレイダーズのスペシャルチームのコーディネーターたちの存在が契約の決め手だったとする代理人の話を伝えた。

松澤は25日まで3日間、米ピッツバーグで行われたNFLドラフトで指名されなかった。ドラフトは7巡目まで指名が行われ、計257人が指名を受けていた。

松澤は千葉県出身で、幕張総合高ではサッカーをプレー。大学受験失敗を機に米国へ旅行し、NFLを生観戦したことで転向を決意した。YouTube動画を手本に近所の公園でキックの練習を続け、各大学に動画を送って自己PR。唯一オファーがあったオハイオ州のホッキング・カレッジで本格的に競技を始め、23年にハワイ大に編入して24年に正キッカーとなった。

昨季はハワイ大で29本中27本のフィールドゴール（FG）を決め、ポイントアフタータッチダウン（PAT）は全40本を成功させて計121点をマーク。マウンテン・ウエスト・カンファレンスで得点王に輝いて同大史上初となるオールアメリカン・チームに選出されたほか、米大学フットボールで最も優秀なキッカーに贈られる「ルー・グローザ賞」の最終候補3人にも選ばれた。活躍により、NFLが米国外の選手をドラフトに向けて育成するプログラム「インターナショナル・プレーヤー・パスウェイ（IPP）」に選ばれ、ドラフト対象となっていた。