文化放送で放送中の『渡邉美穂の私、、、好き～～！』（毎週土曜日深夜3時00分～3時30分）では、8月1日（土）に埼玉・あげお富士住建ホール（上尾市文化センター）にて、初の番組イベント「渡邉美穂の私、、、好き～～！やっぱり埼玉に帰ってきちゃいました」を開催する。 当番組は、埼玉県出身の俳優・渡邉美穂がパーソナリティを務めるレギュラー番組。渡邉は2024年