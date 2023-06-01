文化放送で放送中の『渡邉美穂の私、、、好き～～！』（毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分）では、8月1日（土）に埼玉・あげお富士住建ホール（上尾市文化センター）にて、初の番組イベント「渡邉美穂の私、、、好き～～！やっぱり埼玉に帰ってきちゃいました」を開催する。

当番組は、埼玉県出身の俳優・渡邉美穂がパーソナリティを務めるレギュラー番組。渡邉は2024年より「文化放送 埼玉県応援キャンペーン」のキャンペーンキャラクターを務め、計8回にわたる特別番組『渡邉美穂の私、埼玉が好き～～！』を通して地元・埼玉愛を語ってきたが、2026年4月からはレギュラー番組『渡邉美穂の私、、、好き～～！』がスタートし、よりパワーアップして放送中。埼玉県の枠を飛び越え、世界に向けて「好き～～！」を発信している。

このたび、初の番組イベントの開催が決定。かねてより渡邉本人、そしてリスナーの念願であった“埼玉県でのイベント開催”が実現する。

パーソナリティを務める渡邉美穂は、以下のようにコメントしている。

埼玉でイベントをできるというのがとても嬉しいです。

今回初めて埼玉に来るという方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひイベントを機に埼玉で遊んでいただけたらと思います！

イベントでは、ここだけの話や、おもしろ話など、節度を持ちつつ“電波に乗せられないようなこと”をやりたいですね。

会場チケットは、文化放送オリジナルプラットフォーム「QloveR（クローバー）」にて、番組会員限定の先行受付を実施中（抽選）。その他、最新情報は番組内やイベント特設サイトで案内予定。

【イベント概要】

■イベント名： 「渡邉美穂の私、、、好き～～！やっぱり埼玉に帰ってきちゃいました」

■開催日時： 8月1日（土） 【第1部】開場13：15 開演14：00 【第2部】開場17：15 開演18：00

■会場： 埼玉・あげお富士住建ホール（上尾市文化センター）大ホール

■出演： 渡邉美穂

■主催： 文化放送 埼玉新聞社

■チケット： 7,700円（税込）

「QloveR」番組会員先行受付（抽選） 4月25日（土）27：00～5月10日（日）23：59

■イベント特設サイト： https://www.joqr.co.jp/lp/Watasuki-Event2026/

■イベントに関するお問い合わせ： 文化放送イベントインフォメーション TEL：03-5403-2626（平日11：00～17：00）

【番組概要】

■番組名： 『渡邉美穂の私、、、好き～～！』

■放送日時： 毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分

■出演： 渡邉美穂

■配信展開： 文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」 https://qlover.jp/wtsk/

会員料金 月額660円（税込）

番組放送終了後に地上波放送のアーカイブ、会員限定のアフタートークを配信

■メールアドレス： wtsk@joqr.net

■番組X： @wtsk_joqr ※推奨ハッシュタグ： #渡邉美穂のわたすき