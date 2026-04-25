アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で決勝に進出した町田は２５日（日本時間２６日未明）、初出場初優勝をかけてアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。＊＊＊＊町田の運命の一戦の相手は、前回大会の王者となった。アルアハリは１次リーグを西地区の２位で通過し、準々決勝、準決勝はともに２―１で勝利。２連覇が目前に迫っており、達成すれば前身のＡＣＬでのアルイテハド（０４、０５年）以