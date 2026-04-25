柏崎刈羽原子力発電所の視察を終えた後の会見で、赤沢亮正経済産業大臣は原発再稼働の意義について言及した。【映像】原発再稼働で「LNG3割節約」重要性を強調赤沢大臣は今回の訪問について「東日本大震災後にこの場に足を運ぶ経産大臣というのは私が初めてということになります」と述べたうえで、「柏崎刈羽発電所がどれだけ我が国のエネルギーの安定供給や脱炭素電源の確保、東日本の電力供給のぜい弱性の解消、電力料金の抑