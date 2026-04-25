明治安田J2J3百年構想リーグで25日、アルビレックス新潟はホームでFC大阪と対戦しました。 アルビは前半10分、フリーキックのこぼれ球に反応したゲリアが強烈なミドルシュートを放ちますが、キーパーに弾かれてしまいます。 互いに無得点で迎えた後半10分、モラエスがドリブルで切り込み、ペナルティエリア内でパスを受けた若月がシュート！これがゴールネットを揺らし、アルビ