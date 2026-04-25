劇場版『名探偵コナン』シリーズの勢いが止まらない。2026年4月10日公開の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』も10日で興行収入が61億円に達し、4年連続の興行収入100億円超えが見えてきた。国民的アニメと呼ばれる『ドラえもん』の映画でも届かない実績をコナン映画があげ続けられるのはなぜなのか？ 参考：『名探偵コナン』を代表する“最強女性キャラ”といえば？萩原千速＆毛利蘭らの武勇伝も 観られてい