関西電力元役員らによる金品受領問題で、会社に損害を与えたとして、関電が旧経営陣６人に約１９億２７００万円の損害賠償を求めた訴訟で、旧経営陣の尋問が２４日、大阪地裁で始まった。この日出廷した元副社長の豊松秀己氏は、福井県高浜町の元助役から断り切れずに受け取った金品が総額１億円超だったとし、「預かっていただけ。不退転の決意で返した」と述べた。関電の第三者委員会の調査報告書によると、旧経営陣を含む歴