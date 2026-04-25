私には、25歳になる知的障害を伴う自閉症の息子がいます。2歳3カ月のときに、正式に診断を受けました。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）来春、小学校への入学を控えた障害のあるお子さんを持つ保護者の中には、わが子を通常級に通わせ、多くの刺激を受けて伸ばしたいと考える人がいます。確かに良い刺激もありますが、「自分だけできない」と感じたり、