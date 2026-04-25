▽20分1本勝負荒井優希、●風城ハル（15分26秒片エビ固め）鈴芽○、遠藤有栖※リング・ア・ベル東京女子プロレスは24日、東京・新宿FACEで「TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inSHINJUKU」を開催し、インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽が5・4後楽園ホールで挑戦を受ける風城ハルから直接勝利を挙げ、王座防衛に弾みをつけた。今大会のメインイベントで鈴芽は遠藤有栖との「でいじーもんきー」で出陣し、