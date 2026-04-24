書店に並んでいる本の価格を見て「えっ、昔はもっと安かったのに！」と思う人は少なくないはず。かつて老舗出版社のトーマス・ネルソンで副社長を務めていたジョエル・J・ミラー氏が、「本の価格が高騰しているのは誤解だ」という意見をブログで発表しています。No, Books Are Not Remotely Too Expensive - by Joel J Millerhttps://www.millersbookreview.com/p/no-books-are-not-remotely-too-expensive1950年代にJ・R・R・トー