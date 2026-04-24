「本の値段が高すぎる」という意見に対し、老舗出版社の元重役が「他の商品と比べるとむしろ安価になっている」と反論

「本の値段が高すぎる」という意見に対し、老舗出版社の元重役が「他の商品と比べるとむしろ安価になっている」と反論