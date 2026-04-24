シンガー・ソングライターのマドンナが、先日行われたコーチェラ・フェスティバルのサブリナ・カーペンターのステージにゲスト出演した際、着用していた衣装の返還を呼びかけている。17日のサブリナのステージにサプライズで登場した際、マドンナは紫のコルセットにジャケット、ニーハイブーツという衣装を着用していたが、その後行方が分からなくなったという。 【写真