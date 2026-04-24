シンガー・ソングライターのマドンナが、先日行われたコーチェラ・フェスティバルのサブリナ・カーペンターのステージにゲスト出演した際、着用していた衣装の返還を呼びかけている。17日のサブリナのステージにサプライズで登場した際、マドンナは紫のコルセットにジャケット、ニーハイブーツという衣装を着用していたが、その後行方が分からなくなったという。



【写真】サブリナ・カーペンターのステージにゲスト出演したマドンナ

インスタグラムへの投稿でマドンナはこうつづっている。「まだ金曜日のコーチェラの興奮が残ってる！実現させてくれたサブリナをはじめとするみんな、ありがとう」「あのフルサークルを感じる瞬間は、私が来ていたヴィンテージの衣装がなくなっていることに気づいたことで違ったものとなった。私の個人的なアーカイブから取り出してきたジャケット、コルセット、ドレスとか。あれはただの洋服じゃない。私の歴史の一部だった」「同じ時代のほかの保存アイテムの一部もなくなっている。親切な人が見つけて、私のチームに連絡してくれることを願うと同時に祈ってる」



そして、マドンナは返還者に報酬も提示している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）