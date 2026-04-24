お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が２２日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨークＯｆｆｉｃｉａｌＣｈａｎｎｅｌ」を更新した。この日は、女性芸人・ヒコロヒーをゲストに招いた。２０２１年にテレビ朝日系の冠バラエティー「キョコロヒー」がスタートして以降、ブレーク芸人としてテレビに出ずっぱりのヒコロヒーだが、嶋佐から「引っ越しとかも全然しなかったもんね。ずーっと家賃いくらだっ