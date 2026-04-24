お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が２２日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨーク Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｃｈａｎｎｅｌ」を更新した。

この日は、女性芸人・ヒコロヒーをゲストに招いた。２０２１年にテレビ朝日系の冠バラエティー「キョコロヒー」がスタートして以降、ブレーク芸人としてテレビに出ずっぱりのヒコロヒーだが、嶋佐から「引っ越しとかも全然しなかったもんね。ずーっと家賃いくらだったっけ？売れまくってるときに」と聞かれると、「６万…」と苦笑。大ブレークをつかんだ芸人としては衝撃の格安アパートに住み続けていたことを明かした。

屋敷は「（引っ越しが）めっちゃ面倒くさいの？」と苦笑。ヒコロヒーが「もう、今は引っ越しました」と話すと、嶋佐は「ここ１、２年の話だよ？」と、ヒコロヒーは大ブレーク中も家賃６万円のアパートに住んでいたことを明かした。

ヒコロヒーが笑いながら「今、どんぐらいの家賃のところに住んでるか聞いていいですか？」と聞くと、嶋佐は「俺、２２万５０００円」と話し、屋敷は「ちょっと、ややこしいの。会社で借りたりして」と答えた。

ヒコロヒーは、なかなか引っ越しをしなかった理由として「ホンマに激安アパートにずっと住んでたんで」と説明すると、屋敷は「東京で２０万とかやったら普通やけど。もう、ありえへん値段に感じたってことね」と話した。ヒコロヒーは「そうです。怖い。怖い」とうなずいた。

屋敷がヒコロヒーに「今、どれくらいの家賃なの？良いと所に引っ越したんだよね？今」と聞くと、ヒコロヒーは「高い…！」と即答。「見直したい…。（家賃）下にね。めっちゃ持て余してる。ここに今、慣れてもうたら怖いみたいな感じです」と明かしていた。