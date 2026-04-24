YOASOBIが、自身4作目となる英語版第4弾EP『E-SIDE 4』を本日配信リリースした。本作は、全編英語歌詞で構成されたEP作品となり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、そして最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録している。訳詩は今回もKonnie Aokiが担当。日本語の言葉のニュアンスを残しながら、英語ならではのアクセントやリズミカルな