【「マリオカート ワールド」新グッズ】 4月24日 販売開始 価格：440円～ 任天堂は、Nintendo Switch 2 用レース「マリオカート ワールド」の新グッズをNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアで販売開始した。価格はテーブルペーパーが440円など。 「マリオカート ワールド」