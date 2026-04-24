【マリオカート ワールド】「Yoshi′s」をテーマにしたグッズが新登場！ Nintendo TOKYOなどで販売開始
任天堂は、Nintendo Switch 2 用レース「マリオカート ワールド」の新グッズをNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアで販売開始した。価格はテーブルペーパーが440円など。
「マリオカート ワールド」でおなじみのフードショップ「Yoshi's」をテーマにしたオリジナルグッズが新登場。トレー、プレート、スタッキングマグなど食事の際に活躍してくれるアイテムのほか、ロゴ入りのキーホルダーやボウリングシャツシャツなど、ゲームの世界を身近に取り入れられる商品がラインナップされる。
□マイニンテンドーストア「マリオカート ワールド」グッズのページ
ボウリングシャツ Yoshi’s マリオカート ワールド 6,820円
エプロン Yoshi’s マリオカート ワールド 2,200円
マスコット プクプクたいやき Yoshi’s マリオカート ワールド 1,100円
キーホルダー Yoshi’s マリオカート ワールド 990円
ボードメモ＆ボールペン Yoshi’s マリオカート ワールド 1,870円
テーブルペーパー Yoshi’s マリオカート ワールド 440円
トレー Yoshi’s マリオカート ワールド 1,430円
陶器プレート Yoshi’s マリオカート ワールド 1,980円
カトラリーセット Yoshi’s マリオカート ワールド 1,650円
スタッキングマグ Yoshi’s マリオカート ワールド 880円
[新商品]『マリオカート ワールド』でおなじみのフードショップ「Yoshi's」をテーマにしたオリジナルグッズが新登場。本日から #NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA と #マイニンテンドーストア で販売します。#マリオカートワールドhttps://t.co/tWv37ZQMyS pic.twitter.com/32PxyISIEy- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) April 24, 2026
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