【「マリオカート ワールド」新グッズ】 4月24日 販売開始 価格：440円～

　任天堂は、Nintendo Switch 2 用レース「マリオカート ワールド」の新グッズをNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアで販売開始した。価格はテーブルペーパーが440円など。

　「マリオカート ワールド」でおなじみのフードショップ「Yoshi's」をテーマにしたオリジナルグッズが新登場。トレー、プレート、スタッキングマグなど食事の際に活躍してくれるアイテムのほか、ロゴ入りのキーホルダーやボウリングシャツシャツなど、ゲームの世界を身近に取り入れられる商品がラインナップされる。

□マイニンテンドーストア「マリオカート ワールド」グッズのページ

ボウリングシャツ Yoshi’s マリオカート ワールド 6,820円

エプロン Yoshi’s マリオカート ワールド 2,200円

マスコット プクプクたいやき Yoshi’s マリオカート ワールド 1,100円

キーホルダー Yoshi’s マリオカート ワールド 990円

ボードメモ＆ボールペン Yoshi’s マリオカート ワールド 1,870円

テーブルペーパー Yoshi’s マリオカート ワールド 440円

トレー Yoshi’s マリオカート ワールド 1,430円

陶器プレート Yoshi’s マリオカート ワールド 1,980円

カトラリーセット Yoshi’s マリオカート ワールド 1,650円

スタッキングマグ Yoshi’s マリオカート ワールド 880円

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