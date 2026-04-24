川崎フロンターレは24日、今月18日に敵地で行った横浜F・マリノス戦で違反行為をしたサポーターに対して25日以降に行われる川崎フロンターレ主管試合4試合の入場禁止処分を下したことを発表した。期間中のアウェー戦も入場禁止とする。クラブによると違反内容は「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」。この試合は後半アディショナルタイムの劇的な勝ち越し点で勝利を収めていた。川崎Fは今回の事案を受けて「川崎フロンター