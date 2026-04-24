人気レースクイーンの池永百合（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのコスチューム姿のモーニングコールを披露した。「おはようございますS耐のスター・エンジェルズコス好評で嬉しいなー」とつづり、スーパー耐久シリーズに参戦する「M&KRacingRacerHondaCars桶川」を応援するレースアンバサダー、スター・エンジェルズのコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「朝からか