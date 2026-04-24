人気レースクイーンの池永百合（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのコスチューム姿のモーニングコールを披露した。

「おはようございます S耐のスター・エンジェルズコス好評で嬉しいなー」とつづり、スーパー耐久シリーズに参戦する「M&KRacing RacerHondaCars桶川」を応援するレースアンバサダー、スター・エンジェルズのコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「朝からかわいい写真ありがとう」「コスチュームもお似合いで今日もめっちゃ可愛いです」「とても美しい」「カワイイ」「このコスチューム姿かわいすぎます」「水兵さんの様な帽子、かわいいですね！真っ白のニーハイブーツも最高！！」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。