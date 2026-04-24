農林水産省は２３日、作物を栽培する畑や水田で太陽光発電を行う「営農型太陽光発電」の設置基準を厳格化する方針を発表した。発電と農業との両立が図られていない不適切な取り組みに対する規制を強化する。営農型発電を行うには、農地の一時転用許可を受けた上で、一定以上の収穫量を確保する必要がある。今後は、農業生産が可能な太陽光パネルの設置が行われるよう、事業者に対して、発電設備による遮光率を原則３０％未満と