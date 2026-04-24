第1回【むしろなぜ入社したのか…「入社4時間で退職」する新入社員に“氷河期世代”は驚愕も…専門家が「いまの若者がスピード退職しても再就職への悪影響はほぼない」と断じる理由】からの続き──。「新入社員が入社して4時間で退職した」といった“超早期退職”が話題を集めている。入社式が終わって研修が始まると「この会社は合わない」と判断。昼休みに退職代行業者に依頼し、午後に会社を去って行くという具合だ。（全2回