◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が同点機で登場するも、得点することはできなかった。１点を追う７回２死二塁で代打として登場。カウント２―２からの５球目、相手先発・大津の１２３キロチェンジアップを一、二塁間に打ち返すも、牧原大の軽快な守備に阻まれ二ゴロに終わった。昨年１２月の契約更改時に２６年シーズン限りでの引退を表明した