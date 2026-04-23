福岡市中央区の保育園などが入る建物で23日、工事中に園児らが体調不良を訴え、7人が搬送されました。このうち作業員3人は、一酸化炭素中毒と確認されました。消防によりますと、23日午前9時50分ごろ、福岡市中央区長浜の舞鶴保育園と高齢者向けの施設が入る建物で、「発電機をたいて解体作業中に気分が悪くなった人がいる」と119番通報がありました。現場にいた20代と60代の作業員3人と、3歳から5歳までの園児4人が体調不良を訴え