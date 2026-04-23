「空母…え、どこにあるんですか？」ナウル共和国政府観光局の公式Xが2026年4月20日、改修中の海上自衛隊の護衛艦「いずも」に対して反応したところ、日本人から多くの反応がありました。【いや、護衛艦ですよ〜】「空母だ」の反応を否定する人々（画像）同国政府観光局の公式Xは、艦首工事が節目を迎えたとして、改修中である「いずも」の画像を公開した海上自衛隊水上艦隊の公式Xを引用し、「いよいよ日本も空母ですか！」と