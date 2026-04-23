「空母…え、どこにあるんですか？」

ナウル共和国政府観光局の公式Xが2026年4月20日、改修中の海上自衛隊の護衛艦「いずも」に対して反応したところ、日本人から多くの反応がありました。

【いや、護衛艦ですよ〜】「空母だ」の反応を否定する人々（画像）

同国政府観光局の公式Xは、艦首工事が節目を迎えたとして、改修中である「いずも」の画像を公開した海上自衛隊水上艦隊の公式Xを引用し、「いよいよ日本も空母ですか！」と反応しました。

ところが、この件に対して日本人から「空母…？ 空母がどこにいるのでしょうか？」「それ以上はいけない」といったコメントが寄せられました。

さらに、「いえいえ、あれは護衛艦です！ ちょっと平たいだけです！」「あれはただの固定翼機搭載可能型護衛艦です」「多目的護衛艦です…多目的なので戦闘機も載せれます」「ちょっと甲板がいろいろ使える護衛艦だよ」と、同艦が護衛艦であることを強調する人が多数現れました。

なお、海上自衛隊では主に戦闘を行い、海外での活動も想定される艦艇を「機動艦艇」としており、さらに「護衛艦」と「潜水艦」の2種類に分けています。

海上自衛隊は発足以来、戦争を想像させるような旧軍的な名称は排除される傾向があり、旧日本海軍時代に使われていた「空母」「巡洋艦」「駆逐艦」といった名称は使用せず、水上艦に関しては一貫して全て「護衛艦」として呼称しています。そのため、他国では駆逐艦より小さいフリゲートに該当するもがみ型も、大戦時の空母と同じようなサイズ感である「いずも」も護衛艦という扱いです。

ただ、「いずも」とその姉妹艦である「かが」は、建造当初からヘリコプターを運用することのできる護衛艦として建造されたため、「ヘリコプター搭載護衛艦（DDH）」という呼称が与えられています。これは、F-35B戦闘機の運用を可能にするために実質的な空母化改修を受けた後も変更ありません。