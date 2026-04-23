日本サッカー協会は２３日、女子の育成年代におけるトップリーグ「Ｕ―１８女子サッカープレミアリーグ」を創設することを発表した。２０２７年４月開幕を予定し、１６チームが東西８チームに分かれてホーム＆アウェーでリーグ戦を行い、東西の１位同士がファイナルで日本一を懸けて戦う。直近３年間の実績を考慮して１２チームがストレートイン。残る４枠は参入プレーオフで決定する。ストレートインするのは、全日本高校女