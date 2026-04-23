M!LKの佐野勇斗さんは4月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】茶髪にイメージチェンジした佐野勇斗「金髪も黒髪も、そして茶髪も似合うなんて……」佐野さんは「茶色にしました」と報告し、1枚のセルフィーを投稿。帽子を被っていますが、明るめの茶髪になっていることが分かります。襟足が無造作に跳ねているのが、オフ感がありとても貴重です。ファンからは「茶髪神すぎ