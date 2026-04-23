「チャラめな平成男子」佐野勇斗、茶髪にイメチェン！「過去最高ビジュ」「可愛いのに手ゴリゴリに漢」
M!LKの佐野勇斗さんは4月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】茶髪にイメージチェンジした佐野勇斗
ファンからは「茶髪神すぎる涙、、、」「金髪も黒髪も、そして茶髪も似合うなんて……」「過去最高ビジュすぎていいじゃん」「新鮮です！」「チャラめな平成男子」「可愛いのに手ゴリゴリに漢」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】茶髪にイメージチェンジした佐野勇斗
「金髪も黒髪も、そして茶髪も似合うなんて……」佐野さんは「茶色にしました」と報告し、1枚のセルフィーを投稿。帽子を被っていますが、明るめの茶髪になっていることが分かります。襟足が無造作に跳ねているのが、オフ感がありとても貴重です。
ファンからは「茶髪神すぎる涙、、、」「金髪も黒髪も、そして茶髪も似合うなんて……」「過去最高ビジュすぎていいじゃん」「新鮮です！」「チャラめな平成男子」「可愛いのに手ゴリゴリに漢」などの声が寄せられました。
黒髪だった佐野さん茶髪になる前は、ウェーブのかかった黒髪だった佐野さん。3月15日には「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」とつづり、2枚のセルフィーを投稿していました。どのヘアスタイルも魅力的なので、気になった人は過去の投稿もチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)