アメリカメディアは22日、イランがホルムズ海峡に設置した機雷の除去について、国防総省が「6か月かかる可能性がある」との認識を示したと報じました。ワシントン・ポストは22日、イランがホルムズ海峡に設置した機雷について、国防総省が除去には6か月かかる可能性があるとの見通しを示し、戦闘終結までに除去作業を実施できる可能性は低いとの認識を示したと報じました。国防総省の高官が下院の軍事委員会の議員らに説明したとい