記事ポイント明治学院大学の第29回戸塚まつりが5月23日、24日に横浜キャンパスで開催2019年以来休止していたフリーマーケット企画が今年度から復活江ノ電バス企画や防災、環境、国際企画など地域連携型の催しを展開明治学院大学は、横浜キャンパスで第29回戸塚まつりを開催します。2026年度のテーマは「祭縁〜未来を紬ぎ、ヒカリを灯す〜」。地域とのつながりを重視し、「福祉・国際・環境」を三本柱に据えた大学祭です。今年は201