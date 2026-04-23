復活フリマも注目の学園祭！ 明治学院大学「第29回戸塚まつり」

記事ポイント 明治学院大学の第29回戸塚まつりが5月23日、24日に横浜キャンパスで開催2019年以来休止していたフリーマーケット企画が今年度から復活江ノ電バス企画や防災、環境、国際企画など地域連携型の催しを展開 明治学院大学の第29回戸塚まつりが5月23日、24日に横浜キャンパスで開催2019年以来休止していたフリーマーケット企画が今年度から復活江ノ電バス企画や防災、環境、国際企画など地域連携型の催しを展開

明治学院大学は、横浜キャンパスで第29回戸塚まつりを開催します。

2026年度のテーマは「祭縁〜未来を紬ぎ、ヒカリを灯す〜」。

地域とのつながりを重視し、「福祉・国際・環境」を三本柱に据えた大学祭です。

今年は2019年を最後に休止していたフリーマーケット企画が復活。

昨年好評だった江ノ電バスとのコラボ企画や、防災をテーマにした体験型企画も予定されています。

明治学院大学「第29回戸塚まつり」





開催日: 2026年5月23日(土)、5月24日(日)開催時間: 5月23日 13:30〜18:00、5月24日 10:00〜16:00会場: 明治学院大学 横浜キャンパス入場料: 無料申込み: 不要テーマ: 祭縁〜未来を紬ぎ、ヒカリを灯す〜

戸塚まつりは学生団体が中心となって運営する大学祭で、地域と大学をつなぐ場として続いてきたイベントです。

今年度は、関わるすべての人との縁を大切にしながら、進化した戸塚まつりを紡いでいきたいという思いをテーマに込めています。

フリーマーケット企画





2019年を最後に休止していたフリーマーケット企画が、今年の戸塚まつりで復活します。

リユース品の販売に加え、食品やハンドメイド品など多彩な店舗が並ぶ予定です。

会場は昨年秋に完成した11号館前広場で、2019年と同じ場所ながら新しい景観の中で楽しめます。

江ノ電バス企画





地域や明治学院大学と深い関わりを持つ江ノ電バスの協力による企画も実施。

大型バスの展示や乗車体験のほか、子ども向けに制帽を着用しての記念撮影も行われます。

交通安全とバリアフリーの大切さを広げることを目指した企画です。

ソナエルミライLABO





防災企画「ソナエルミライLABO」では、災害が起こる前の備えに焦点を当てたクイズや展示を展開します。

起震車による揺れの体験も予定されており、防災意識を見直すきっかけづくりにつなげます。

環境企画

環境問題を身近に考えることをテーマに、肩車、エールヨコハマ、横浜市資源リサイクル事業協同組合と連携した展示や企画を実施します。

リサイクルやアップサイクルを体験しながら学べる内容です。

国際企画

横浜キャンパスに国際学部が開設してから40周年を迎えたことを記念し、国際企画も開催。

国際学部や横浜キャンパス、戸塚に関する展示に加え、留学生との交流会も企画されています。

国際色豊かな明治学院大学を体感できる内容に注目です。

パフォーマンス企画





学内団体に加え、戸塚密着型シンガーソングライターkaho*さんをはじめ、戸塚周辺で活動する出演者によるパフォーマンスも楽しめます。

昨年同様に屋外ステージの設置が予定されており、開放感のある会場で迫力あるステージを観覧できます。

屋外企画





屋外では学内団体や戸塚地域の人々による飲食販売を実施します。

食べ物や飲み物の販売に加え、キッチンカーの出店も予定されています。

屋内企画





学内施設では、体験講座や活動発表、雑貨や食品の販売などを行う屋内企画を展開。

学内団体だけでなく、戸塚地域の参加者による出展も予定されています。

アイス-1グランプリ





横濱アイス工房の全面協力のもと、戸塚まつり準備会と明治学院大学「ごはん部」の学生が大学オリジナルフレーバーを考案する企画も登場。

当日は人気投票が行われ、戸塚まつりでしか味わえないフレーバーを楽しめます。

スポーツフェスティバル





体育会団体と協力したスポーツフェスティバルでは、地域の子どもたちを対象にした体験型スポーツ企画を実施します。

スポーツの楽しさと地域とのつながりを育む場になりそうです。

MGヤギ牧場





横浜キャンパスで除草を担うヤギと触れ合える「MGヤギ牧場」も実施されます。

毎年人気を集める企画のひとつで、子ども連れにも親しみやすい内容です。

その他企画





キャンパス内を巡りながらクイズに答える回遊型企画や、ヨーヨー釣り、輪投げなどを楽しめる縁日企画も開催されます。

全問クリアでくじ引きができる企画もあり、幅広い世代が楽しめる構成です。

入場は無料で、事前申込みも不要です。

地域連携や体験型企画がそろい、家族や友人と気軽に立ち寄りやすい2日間。

5月上旬には戸塚まつり公式Webサイトの公開も予定されています。

大学祭らしいにぎわいに加え、地域や社会課題との接点も感じられる内容。

春のおでかけ先を探している人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

明治学院大学「第29回戸塚まつり」の紹介でした。

よくある質問

Q. 戸塚まつりは誰でも入場できますか？

A. はい、入場料は無料で、申込みも不要です。

大学関係者に限らず来場できる案内となっており、地域の人や子ども連れでも気軽に参加しやすいイベントです。

Q. 今年の戸塚まつりで注目の新要素は何ですか？

A. 2019年を最後に休止していたフリーマーケット企画の復活が大きなポイントです。

加えて、防災をテーマにしたソナエルミライLABOや環境、国際企画も実施されます。

Q. どんな企画が楽しめますか？

A. 江ノ電バスの展示と乗車体験、屋外ステージでのパフォーマンス、屋内外の飲食販売、スポーツ体験、ヤギとのふれあい、縁日企画など幅広い催しが予定されています。

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