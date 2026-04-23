野菜が苦手な人や、野菜をとるのが面倒臭いと思っている人がいるかもしれません。また、子どもが野菜をなかなか食べてくれない時に「野菜成分入りのお菓子なら少しは栄養になるのでは？」と考えたことがある親もいるかもしれません。スーパーやコンビニなどでは、“野菜入り”をうたうスナックやクッキー、ジュースが多く並びます。そこで、このような菓子やジュースが本当に野菜の代わりになり得るのか、子どもにとって必要な野