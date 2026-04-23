自転車の交通違反に対する「青切符」制度が始まってから間もなく1カ月がたちます。スマホを操作しながらのながら運転、信号無視、傘差し運転などの行為については、反則金の対象となることが知られるようになりました。一方で「自転車の右左折時の手信号」については、「片手運転できるの前提なのおかしいだろ」「自転車の右左折や停車で手信号やっている人見たことない」など、法律で義務づけられている行為なのか分からない人