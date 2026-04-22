近年、外食企業のM&A（合併、買収）にまつわるニュースが連日報じられている。その業態も様々だが、共通するのは国内市場の飽和、物価高などの逆風から生き残るべく、多角化を目指すという点だ。そんな中、これまでカレー業界のガリバーとして、カレーの一本足打法で成長を遂げてきた「カレーハウスCoCo壱番屋」（以下、ココイチ）にも変化が起きている。同チェーンを運営する株式会社壱番屋は、今年に入ってグループ店舗数150