ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月22日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。アメリカのトランプ大統領がイランとの無期限の停戦延長を表明する中、両国の仲介を担うパキスタンのキーパーソンといわれるムニール元帥につい