櫻坂46・山下瞳月が表紙・巻頭に登場する『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社）が2026年4月28日に発売される。 【写真】二期生の武元唯衣、六期生の海邉朱莉も登場 今号には15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースする櫻坂46から、山下瞳月が登場。豊かな自然光が降り注ぐ芸術劇場で撮影は敢行された。 MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された「5th YEAR ANNIVERSARY L