櫻坂46・山下瞳月が表紙・巻頭に登場する『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社）が2026年4月28日に発売される。

【写真】二期生の武元唯衣、六期生の海邉朱莉も登場

今号には15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースする櫻坂46から、山下瞳月が登場。豊かな自然光が降り注ぐ芸術劇場で撮影は敢行された。

MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を終えたばかりの櫻坂46。約14万人を動員した歴史的公演の余韻が残る中、1万字インタビューで山下は国立ライブが決まった時の心境を「自分がどうこうっていうより、今まで櫻坂46が積み重ねてきたことが、またとない経験をさせてもらえる機会につながったんだなっていう風に思いましたし、そこに自分も参加できることがすごくうれしい」と語った。

そのほか紙面では国立競技場ライブにまつわるエピソードを主軸に、一期生・二期生が積み重ねてきた歴史を継承する立場としての想いを語っている。

また今号には櫻坂46から二期生の武元唯衣、六期生の海邉朱莉、僕が見たかった青空から金澤亜美、NMB48・芳賀礼。AKB48研究生連載に21期生の渡邉葵心、「ミスヤングマガジン」賞を受賞した17歳・晴こころなどが登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）