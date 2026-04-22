丸亀警察署 投資名目で長崎県の70代の女性から現金600万円をだまし取ったとして、福岡県行橋市の無職の男（55）が22日、詐欺の疑いで逮捕されました。 香川県の丸亀警察署によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、投資会社の社員などになりすまして女性から現金をだまし取ろうと考えました。2026年1月から2月までの間、女性にLINEで「米国株の取引をする権限は口座残高が500万円以上必要で、投資会社のスタッフに現金600万