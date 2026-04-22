B-R サーティワン アイスクリームは、コラボキャンペーン「スーパーマリオギャラクシー」の追加商品として、アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット4」を4月25日より発売する。あわせて、対象のダブルカップ購入者に「オリジナル缶バッジクリップ」をプレゼントする施策も実施する。 【画像あり】『スーパーマリオギャラク