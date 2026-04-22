B-R サーティワン アイスクリームは、コラボキャンペーン「スーパーマリオギャラクシー」の追加商品として、アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット4」を4月25日より発売する。あわせて、対象のダブルカップ購入者に「オリジナル缶バッジクリップ」をプレゼントする施策も実施する。

【画像あり】『スーパーマリオギャラクシー』デザインのケーキ・缶バッジ

本商品は、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズの最新作として展開されるNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンの一環として販売されるもの。キャンペーンは4月1日から5月7日までの期間限定で実施されている。今回販売されるのは追加商品となる。

「スーパーマリオギャラクシー パレット4」は、4つのピースに分かれてピースごとに異なるフレーバーが楽しめるアイスクリームケーキだ。従来の『パレット4』比でアイスクリームが25％増量しており、ケーキの高さは約6cmとなっている。

トッピングには、グランドスターがデザインされたチョコプレートや星型のチョコレートを配置。ピックには、マリオやロゼッタ、ヨッシー、クッパといったおなじみのキャラクターに加え、カラフルなチコたち、クッパJr.、星ウサギが登場する。さらに、フレーバーのうち一つにはパワースター型菓子が入った特別なピースも用意される。サイズは4号（直径約14cm×高さ約6cm）で、価格は3,900円（税込）。

また、4月25日より、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」のいずれかを1個購入ごとに、『スーパーマリオギャラクシー』デザインの「オリジナル缶バッジクリップ」を1つプレゼントする。デザインは、マリオやヨッシー、ロゼッタ、色とりどりのチコたちなど全10種類で、ランダムで1つ渡される。安全ピンを使わないクリップ仕様となっている。

対象のダブルカップは、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」（スモールダブル510円／レギュラーダブル760円）と、「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」（スモールダブル680円／レギュラーダブル930円）の2種類。いずれも好きなアイスクリームを2個選ぶことができる。なお、いずれの特典・商品もなくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）