「スプラトゥーン」シリーズ初のスピンオフ作品『スプラトゥーン レイダース』の発売日が、7月23日に決定した。あわせて本日から、マイニンテンドーストアで予約受付が開始されている。 【画像あり】新たな舞台・主人公やバトルの様子など 本作の舞台となるのは、バンカラ街から遠く離れた無人島からなる「ウズシオ諸島」。ところどころに人工物が見られるものの、さびれた雰囲気が漂うエリア