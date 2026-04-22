女優の新山はるのが、自身のＳＮＳにて俳優の祁答院（けどういん）雄貴と結婚したことを発表した。新山は２２日までに、自身のインスタグラムを更新し「Ｗｅｇｏｔｍａｒｒｉｅｄ」（結婚しました）と書き出すと、満開の桜をバックに着物姿で寄り添うショットや、着物姿で日本刀をもちポーズをとるショットなどをアップ。「お世話になっております皆様へ。この度、入籍いたしました。お互いに支え合いながら、仕事にも一層